Gezmek için çıktığı kalede mahsur kaldı, 'ip merdivenle' kurtarıldı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:45

Kozan Kalesi'ne sabah saatlerinde gezmek için çıkan Sefa Muğultay, geri inemeyince mahsur kaldı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Muğultay için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MONTU GİYDİRDİLER

Yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan Muğultay, itfaiye ekipleri tarafından ip merdivenle kurtarıldı. Üşüdüğü görülen Muğultay'a bir polis memuru montunu giydirdi.

Sefa Muğultay, daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.