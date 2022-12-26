Gezmek için çıktığı kalede mahsur kaldı, 'ip merdivenle' kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde gezmek için çıktığı kalede mahsur kalan Sefa Muğultay (17), ekipler tarafından kurtarıldı. Bir polis memuru, üşüyen Muğultay'a montunu giydirdi.
Kozan Kalesi'ne sabah saatlerinde gezmek için çıkan Sefa Muğultay, geri inemeyince mahsur kaldı. Cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Muğultay için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS MONTU GİYDİRDİLER
Yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan Muğultay, itfaiye ekipleri tarafından ip merdivenle kurtarıldı. Üşüdüğü görülen Muğultay'a bir polis memuru montunu giydirdi.
Sefa Muğultay, daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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