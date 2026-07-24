Gıda mühendislerinden düşük ücret tepkisi: ‘Bu yalnızca meslek değil, halk sağlığı meselesi’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası, gıda mühendislerinin düşük ücretlerle çalıştırılmasına karşı yarın İstanbul’da basın açıklaması düzenleyecek.

Oda, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonrası meslektaşları için taban ücret belirleyememelerinin hem çalışanların haklarını hem de gıda güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Uğur Toprak, sorunun yalnızca ücret politikasıyla sınırlı olmadığını, doğrudan halk sağlığını ilgilendirdiğini söyledi.

Toprak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirli işletmelerde “çalıştırılması zorunlu personel” uygulamasının bulunduğunu anımsatarak, gıda mühendislerinin de bu kapsamda görev yaptığını ifade etti. Geçmişte odalarının, çalıştırılması zorunlu personel olarak görev yapan gıda mühendisleri için asgari ücret belirlediğini belirten Toprak, bu ücretin keyfi şekilde saptanmadığını vurguladı. Toprak, “Belirlediğimiz ücret, kamuda göreve yeni başlayan 8'inci derece 1'inci kademe mühendisin maaşı baz alınarak hesaplanıyordu. Temmuz 2026 itibarıyla bu rakam 95 bin 500 lira seviyesinde. Bu ücretin altında çalıştırılmak istenen meslektaşlarımız için gerekli belgeyi düzenlemiyorduk” dedi.

‘DANIŞTAY KARARI DÜŞÜK ÜCRETLERİN ÖNÜNÜ AÇTI’

Toprak, Danimarka merkezli ISS'nin iştiraki olan Hayesis isimli firmanın, belirlenen taban ücretin rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a başvurduğunu belirterek, Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında odalarının ücret belirleme yetkisinin fiilen durduğunu söyledi. Bu kararın ardından düşük ücretli istihdamın önünün açıldığını ifade eden Toprak, “Bugün asgari ücret ya da buna yakın ücretlerle hazırlanan sözleşmeler önümüze gelebiliyor. Bu yalnızca çalışma yaşamı açısından değil, gıda güvenliği açısından da ciddi riskler doğuruyor” diye konuştu.

‘GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MÜHENDİSLERİYLE SAĞLANABİLİR’

Denetim görevini üstlenen gıda mühendislerinin emeğinin değersizleştirilmesinin denetim mekanizmasını da zayıflatacağını belirten Toprak, “Gıda güvenliği ancak gıda mühendisleriyle sağlanabilir. Gıda mühendisi halkın sağlık güvencesidir. Meslektaşlarımızın emeğinin sömürülmesi, nitelikli denetimin ortadan kalkmasına ve bunun sonucunda halk sağlığını tehdit eden sorunların artmasına neden olabilir” diye ekledi. Son dönemde yaşanan gıda kaynaklı zehirlenme vakalarının mesleğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Toprak, mücadelenin yalnızca gıda mühendislerinin ekonomik haklarıyla sınırlı olmadığını söyledi.

‘MÜCADELE TÜM EMEKÇİLERİN VE TOPLUM SAĞLIĞININ MÜCADELESİDİR’

Toprak, Türkiye'de çalışanların büyük bölümünün düşük ücretlerle istihdam edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye'de çalışanların yüzde 60'ından fazlası asgari ücret ya da buna çok yakın ücretlerle çalışıyor. Bizim vereceğimiz mücadele yalnızca gıda mühendislerinin değil, tüm emekçilerin hakları ve toplum sağlığı içindir. Bu nedenle meslek odaları, sendikalar, barolar, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte ortak mücadeleyi büyütmek istiyoruz.”

YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, düşük ücret politikalarına ve meslektaşlarının hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla yarın İstanbul'da ISS Türkiye Genel Müdürlüğü önünde saat 12.00’de bir basın açıklaması düzenleyecek.