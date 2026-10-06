Gıda sektörünün prestijli ödülü Pek Food'un: Kalite ve yenilikçi üretime uluslararası tescil!

Gıda sektöründe güvenilir üretimi desteklemek, tüketici bilincini güçlendirmek ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen V. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi & Feed the Future Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sektörün önde gelen paydaşlarını, uzman isimleri ve temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, gıda dünyasında değer yaratan markalar ve projeler ödüllendirildi.

KALİTE VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMA ÖDÜL TESCİLİ

Üretim anlayışının merkezine kaliteyi, güvenilirliği ve tüketici beklentilerini koyan Pek Food, Feed the Future Ödül Töreni'nde aldığı ödülle başarısını taçlandırdı. Geleneksel lezzetleri modern tüketim alışkanlıklarıyla buluşturan marka; yenilikçi ürün konsepti, yüksek kalite standartları ve değişen tüketici ihtiyaçlarına yönelik ürün çeşitliliğiyle sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi.

"GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON"

Gıda sektöründeki yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Pek Food için bu ödül, yalnızca bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu olmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik hedefler için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Şirket, Türkiye’den doğan lezzetleri daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonu doğrultusunda hem ulusal hem de uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerini kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor.