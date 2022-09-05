Girdiği denizde kaybolan imam aranıyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:40

Arsin ilçesinin Güzelyalı mevkisinde, 4 Eylül Pazar akşam saatlerinde arkadaşlarıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde görevli imam Abdüllatif Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. Denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması, arama çalışmalarını zorlaştırırken, Kıraç’ın aile yakınları da bölgeye gelerek, kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.