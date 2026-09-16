Giresun'da güvenlik kamerasına yansıyan anlamlı görüntü: Yerdeki bayrağı öpüp yüksek yere kaldırdı

Giresun'un Piraziz ilçesinde Nehir Cörüt (7), bisiklet sürerken yerde gördüğü Türk bayrağını öpüp alnına koyarak yüksek bir yere kaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız küçük Nehir ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Piraziz ilçesi Manolya Sokak'ta bisiklet süren ilkokul öğrencisi Nehir Cörüt, bir iş yerinin önünde yerde Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bisikletini durduran çocuk, yerden aldığı bayrağı 3 kez öpüp alnına koyduktan sonra çevrede üst üste konulmuş halıların üzerine bıraktı. Cörüt’ün Türk bayrağını yerden kaldırıp öptüğü anlar, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, paylaşıldığı sanal medyada beğeni topladı.

'O KÜÇÜK ELLER GELECEĞİMİZE OLAN İNANCIMIZI GÜÇLENDİRDİ'

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız da ay yıldızlı bayrağa sevgisiyle takdir toplayan Cörüt’ü ailesiyle birlikte belediyede misafir ederek duyarlı davranışından ötürü tebrik etti. Küçük kıza hediyeler takdim eden Başkan Ayyıldız, “Kimsenin kendisini izlediğini bilmeden sergilediği bu anlamlı davranış; bayrağımıza duyulan sevginin, saygının ve milli değerlerimizin çocuklarımızın tertemiz yüreklerinde nasıl yaşadığını hepimize bir kez daha gösterdi. Onu böylesine güzel değerlerle yetiştiren kıymetli ailesine teşekkür ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıkan o küçük eller, geleceğimize olan inancımızı bir kez daha güçlendirdi. Seninle gurur duyuyoruz Nehir” dedi.