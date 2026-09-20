Cumhuriyet Gazetesi Logo
Giresun'da menfeze düşen 2 çocuktan 1'i öldü

Giresun'da menfeze düşen 2 çocuktan 1'i öldü

20.09.2026 11:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Giresun'da menfeze düşen 2 çocuktan 1'i öldü

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynarken menfezdeki suya düşen 2 çocuktan Yusuf Erdem Arslan (6) hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren Z.S.G.'nin (9) de tedavisi sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, dün akşam saatlerinde Giresun'un Espiye ilçesinin Çalkaya köyünde meydana geldi.

Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Z.S.G., oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan hayatını kaybetti, Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

İlgili Konular: #giresun #Espiye