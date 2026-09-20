Giresun'da menfeze düşen 2 çocuktan 1'i öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Giresun'un Espiye ilçesinin Çalkaya köyünde meydana geldi.
Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Z.S.G., oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan hayatını kaybetti, Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.