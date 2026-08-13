Giresun'da sel felaketi: Anne ve 2 kızı yeni evlerini görmek için köylerine gelmişler

Giresun'un Görele ilçesinde piknik yaptıkları sırada etkili olan sağanak sırasında debisi artan derede akıntıya kapılıp, hayatını kaybeden Zekiye Kırca (57) ile kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca’nın (26) yaşamını yitirdiği, baba Mehmet Kırca’nın son anda sudan kurtulduğu olayda aile fertlerinin, köylerine inşa ettirdikleri tek katlı evlerini görmek için İstanbul’dan Görele ilçesine geldikleri ortaya çıktı. 20 yıl aradan sonra geldikleri Hamzalı köyünde yeni evlerinde vakit geçiren ve olaydan 1 gün sonra İstanbul’a dönüş hazırlığında oldukları öğrenilen anne ve 2 kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından yarın ilçede toprağa verileceği belirtildi.

''ENİŞTEM, ‘DEREYE GİTMEYELİM’ DEMİŞ''

Zekiye Kırca’nın ağabeyi Enver Yıkızoğlu, yaşananları anlattı. Yıkızoğlu, "Salı günü İstanbul'dan Görele'ye geldiler. Tatil için 10 günlük izine geldiler. Sabahleyin kahvaltı yapmak için dere kenarına gidiyorlar. Dere kenarında piknik yapıp, çay içerlerken dağdan gelen sel felaketi alıp götürüyor. Eniştem 'Hayır, oraya gitmeyelim’ demiş ama kızları ısrar ediyorlar, 'İlla oraya gideceğiz' demişler. Gidiyorlar, oradan da sele kapılıyorlar. Ama o an orada yağmur yağmıyordu. Toplu halde sel geliyor o an” diye konuştu.

''BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR''

Hayatını kaybeden ailenin akrabası Muzaffer Tıngır da "İstanbul'dan gelmişler. Görenler, ‘Birbirlerine sarılmışlar üçü birden’ diyor. 'Birbirine sarılmışlar ne bağırış var ne çağırış, hiçbir şey yok' diyor. Yeni ev yapmışlardı. Evi görelim diye İstanbul’dan buraya geliyorlar. Yeni ev yapmıştı babaları, evi görelim diye kızlar özellikle ısrar edip, geliyorlar. Gelip evi görüp geri İstanbul’a döneceklermiş ama dönemediler. Kısmet buymuş "dedi.