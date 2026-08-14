Cumhuriyet Gazetesi Logo
Giresun’da sel: Kayıp 2 kişi için arama çalışma başlatıldı

Giresun’da sel: Kayıp 2 kişi için arama çalışma başlatıldı

14.08.2026 11:11:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Giresun’da sel: Kayıp 2 kişi için arama çalışma başlatıldı

Giresun’da dün etkili olan şiddetli yağışlar ve sellerin ardından Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi kayboldu. Kimlikleri belirlenen kişiler için ekiplerin arama çalışması sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Giresun’da şiddetli yağışlar dün özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile merkeze bağlı Duroğlu beldesinde etkili oldu. Bölgede dereler taşarken, su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı, yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. Yağışların sabaha karşı durmasının ardından sular çekilirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken, Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapıldı.

Image

Keşap ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sel sularına kapıldılar.

Image

Ahmet Yılmaz kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kurtulamadı.

Image

AFAD, AKUT ve İHH Kurtarma ekipleri iş makineleri eşliğinde dayı ile yeğenini bulmak için Karabulduk beldesi Karadere köyü mevkiinde arama çalışması başlatırken, şahısların içinde bulunduğu araç hurda ve kullanılamaz halde dere içinde bulundu. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

İlgili Konular: #giresun

İlgili Haberler

Cemil Tugay'dan iklim krizi çağrısı: Sorumluluk hepimizin
Cemil Tugay'dan iklim krizi çağrısı: Sorumluluk hepimizin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, COP İnegöl İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı'nda iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Yerel eylem planlarının önemine işaret eden Başkan Tugay, sanayide enerji tüketimi ile tarımda su kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi.
Muş Ovası'nda kavurucu hasat başladı! Lezzetinin sırrı ikliminde saklı...
Muş Ovası'nda kavurucu hasat başladı! Lezzetinin sırrı ikliminde saklı... Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3. ovası olan Muş Ovası'nda yaz sıcaklarına rağmen tarım işçilerinin zorlu hasat mesaisi sürüyor. Özenle toplanan ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.