Giresun’da otel tadilatında çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 işçi yaralı

13 Mayıs 2022 Cuma, 14:21

Alınan bilgiye göre, Giresun il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü.

Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı.

İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.



