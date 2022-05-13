Giresun’da otel tadilatında çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 işçi yaralı

Giresun’da Atatürk Bulvarı Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelde tadilat sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine asansör düştü. Olayda 1’i ağır 3 işçi yaralandı.

İHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 14:21
Giresun’da otel tadilatında çalışan işçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 işçi yaralı
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Alınan bilgiye göre, Giresun il merkezindeki bir otelin tadilatı sırasında asansör boşluğunda çalışan işçilerin üzerine üst katlarda bulunan asansör bilinmeyen bir nedenle üzerlerine düştü.

Olayda 3 işçi yaralanırken, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Asansör altında bulunan bir işçinin çıkartılması için 112, UMKE, İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı.

İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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