Girne açıklarındaki faciada yeni ayrıntı: Gemi kızağının aylar önceden hasarlı olduğu ortaya çıktı

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasında 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayboldu. 9 zanlı dördüncü kez hakim karşısına çıkarken, geminin sol kızağındaki hasarın kazadan aylar önce WhatsApp üzerinden paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda yer aldığı ortaya çıktı. Mahkeme, zanlıların tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

Cumhuriyet’e konuşan KKTC’li gazeteci Onur Evrensel, duruşmada soruşturmanın kapsamının genişlediğini belirtti.

KKTC’nin Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı, dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Şirket yöneticisi Ali Özdilger, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Mehmet N. Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Eral, Quadir Quliyev, Vale Hummadar ve Rashat Ibrahimov hakkında “tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme” suçundan yürütülen soruşturmada yeni bulgular mahkemeye sunuldu.

Mahkeme, soruşturmanın sürdüğünü belirterek 9 zanlının da 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlılara daha önce 3, 8 ve 7 günlük ek tutukluluk süreleri verilmişti.

İkinci kaptan Mehmet N. Seraslan’ın diğer zanlılardan farklı bir avukat tarafından savunulduğu belirtildi.

KIRIK KIZAK WHATSAPP’TA ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede soruşturmanın dijital ayağına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşıldığını aktaran Gazeteci Evrensel; “Polis, zanlılardan birinin 7 Haziran’da WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü açıkladı. Ayrıca 17 Haziran 2026’da geminin sol kızağındaki hasara ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı tespit edildi.

Hasarın kaptan Mustafa Öz ile birlikte tamir edildiğine ilişkin bulgu bulunduğu mahkemeye aktarıldı. İkinci kaptanın mürettebata bilgi vererek hasarın onarıldığını söylediği, fotoğrafların ise başka bir mürettebat tarafından ikinci kaptana gönderildiği belirtildi.

Telefonlar emare olarak alınırken, görüntü ve fotoğraflara ilişkin dijital incelemenin sürdüğü kaydedildi. Hasarın kazaya etkisinin olup olmadığı araştırılıyor.” ifadelerine yer verdi.

KAYIP YOLCUNUN VİDEOSUNDA DA HASAR GÖRÜLÜYOR

Faciada halen kayıp olan bir kişinin olay sırasında çekerek ailesine gönderdiği video da mahkemede gündeme geldi.

Polis, gemi seyir halindeyken çekilen görüntülerde sol kızağın kırık olduğunun görüldüğünü açıkladı. Savcılıkta bulunan video ve diğer dijital materyaller emare olarak alındı.

Mahkemede ayrıca geminin daha önce de su aldığı yönünde kaptan ve diğer kişiler tarafından verilen ifadelerin bulunduğu belirtildi.

GEMİDE 259 YOLCU VE 8 MÜRETTEBAT VARDI

Polis, Filo Jet’in 30 Ağustos’ta 259 yolcu ve 8 mürettebatla Girne’den hareket ettiğini, geminin sol ön kızağından su alarak alabora olduğunu bildirdi.

Faciada 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise halen kayıp. Hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri “suda boğulma” olarak belirlendi.

Kayıp kişilerin kimlik tespitinde kullanılmak üzere ailelerinden DNA örnekleri alındı ve örnekler Türkiye’ye gönderildi.

ZANLILARA ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ

Gazeteci Onuer Evrensel; “Mahkemede 9 zanlıya alkol ve uyuşturucu testi yapıldığını açıkladı.. 2, 3 ve 4 numaralı zanlılar devlet laboratuvarına, diğer zanlılar ise özel hastaneye sevk edildi.” dedi.

İKİNCİ KAPTAN DÖRT KEZ GÖNÜLLÜ İFADE VERDİ

Polis, ikinci kaptan Mehmet N. Seraslan’ın 31 Ağustos ile 1, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde gönüllü ifade verdiğini bildirdi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı, bilgisayarların da incelenmek üzere emare olarak alındığı kaydedildi.

ŞİRKETİN YETKİ YAPISI İNCELENİYOR

Filo Denizcilik şirketine ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

Şirket yöneticisi Ali Özdilger’in yetkili olduğu, diğer yöneticilerin ise yetkili olmadığının tespit edildiği mahkemeye aktarıldı.

Limanlar Dairesi’nden geminin denetlenmesine ilişkin belgeler istendi. Mevzuat değişiklikleri doğrultusunda gemiyi denetleme yetkisinin hangi kurumda bulunduğu da araştırılıyor.

Şirket yetkilileriyle ilgili Türkiye’ye adli yardım amacıyla yazı gönderildiği bildirildi.

MÜRETTEBATIN YETERLİLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Gemide görev yapan mürettebatın yeterlilikleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bazı mürettebatın ifadelerinde gemide ne iş yaptıklarını dahi bilmediklerini söyledikleri mahkemeye aktarıldı.

KARA KUTU VE GEMİNİN HIZI BELİRLENEMEDİ

Polis, geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını ve geminin hızının belirlenemediğini açıkladı.

Geminin PI ve Türk Loydu sertifikalarının bulunduğu, Türk Loydu’nun gemiyi son olarak 2 Haziran’da denetlediği belirtildi. Personelden birinin ise 30 Nisan 2026’da işten ayrıldığı mahkemeye aktarıldı.

Batığın aranmasına ilişkin Türk Loydu’na yazı gönderildiği bildirildi.

HAVA KOŞULLARI İÇİN METEOROLOJİ’DEN YANIT BEKLENİYOR

Olay günündeki hava koşulları ve dalga yüksekliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’ne yazı gönderildiği ancak henüz yanıt alınamadığı açıklandı.

300’ÜN ÜZERİNDE İFADE ALINDI

Polis, soruşturma kapsamında bugüne kadar 300’ün üzerinde ifade alındığını bildirdi.

Geminin tamiri, kızağındaki hasar, dijital materyaller, mürettebatın yeterlilikleri, şirketin yetki yapısı, denetim belgeleri, geminin hızı, kara kutu ve hava koşullarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Alınması gereken ifadeler ve temin edilmesi beklenen belgeler bulunduğunu belirten polis, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi, 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.