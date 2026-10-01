Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha kimliği belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salı günü ulaşılan cesedin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve naaşın kazanın ardından kayıp olarak aranan Ferdi Törer’e ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Ferdi Törer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Törer’in kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi. Kazanın ardından 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Ekiplerin, batık gemi ve çevresinde kayıp kişilere ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.