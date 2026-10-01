Cumhuriyet Gazetesi Logo
Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha kimliği belirlendi

Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha kimliği belirlendi

1.10.2026 15:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Girne açıklarındaki gemi kazasında bir kişinin daha kimliği belirlendi

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında salı günü bulunan cesedin kimliği belirlendi. Cenazenin kayıp olarak aranan Ferdi Törer’e ait olduğu açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükselirken, 10 kişi için arama çalışmaları sürüyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salı günü ulaşılan cesedin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı ve naaşın kazanın ardından kayıp olarak aranan Ferdi Törer’e ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, “Ferdi Törer’e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Törer’in kimliğinin belirlenmesiyle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 18’e yükseldi. Kazanın ardından 10 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Ekiplerin, batık gemi ve çevresinde kayıp kişilere ulaşmak amacıyla yürüttüğü arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İlgili Konular: #kayıp #gemi #KKTC #cansız beden

İlgili Haberler

Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
Girne açıklarındaki gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında iki naaşın kimliği belirlendi, bugün bir naaşa daha ulaşıldı.
Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu
Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu Girne açıklarındaki gemi faciasının ardından yapılan arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
KKTC’deki gemi kazasının ardından cesedine ulaşılan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi
KKTC’deki gemi kazasının ardından cesedine ulaşılan 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar, Hatay'da toprağa verildi.