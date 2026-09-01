Girne’de aramalar 3’üncü gününde: Gemi faciasında kaybolan 20 kişi aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında pazar günü meydana gelen deniz faciasının ardından kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Arama-kurtarma faaliyetlerine 15 gemi, 8 helikopter ve insansız hava araçlarının yanı sıra Türkiye’den gelen Sualtı Taarruz (SAT) komandoları ile kara ekipleri de katılıyor.

SU ALTI ARAMALARI GENİŞLETİLECEK

Bölgeye ulaşması beklenen ek arama gemisinin de operasyona dahil edilmesiyle su altındaki arama faaliyetlerinin genişletilmesi planlanıyor.

SAT komandolarının da gemiyle birlikte su altındaki çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.

GİRNE KIYILARI KARADAN TARANIYOR

Deniz ve havadan sürdürülen çalışmaların yanı sıra Polis Genel Müdürlüğü ekipleri de Girne’nin doğu ve batısındaki kıyı şeridinde arama yapıyor.

Kayıp kişilerin deniz akıntıları nedeniyle kıyıya sürüklenme ihtimaline karşı sahil şeridindeki çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü bildirildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haberde yer alan bilgilere göre, gemide bulunan toplam 267 kişiden 237’si sağ kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

9 KİŞİ HAKKINDA 3 GÜNLÜK TUTUKLULUK KARARI

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında geminin kaptanı ile şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 9 çalışan gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürmesi gerekçesiyle 3 günlük tutukluluk kararı verildi.

Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkililerinin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.