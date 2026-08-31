Girne'de facianın 2'inci günü: Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları havadan destekli başladı

Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen facianın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlk gün yapılan çalışmalarda hayatını kaybedenlerin olduğu belirlenirken, kayıp olduğu bildirilen 18 kişiye ulaşılması için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Deniz yüzeyinde ve çevresinde sürdürülen arama çalışmalarına hava unsurları da destek veriyor. Ekipler, kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla belirlenen bölgelerde tarama çalışmaları yürütüyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz şartları elverdiği sürece devam edeceğini bildirdi.

KAPTANLA BİRLİKTE 8 KİŞİ GÖZALTINDA

8 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını duyurulmuştu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçen elim bir kazayla karşı karşıya olduklarını belirtirken "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimizin bütün imkanları seferber edilmiştir. İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücum botu ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. KTBK Komutanlığı, GKK Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gönderilen unsurlar, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Teşkilatımız ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kısa bir süre içerisinde Deniz Kuvvetlerine bağlı, 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve gemi batığına ulaşabilecek kapasiteye sahip arama kurtarma gemisi de KKTC’ye ulaşarak çalışmalara dahil olacaktır. Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz. Tek bir imkanımızı dahi kullanmadan bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.