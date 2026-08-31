Girne'de gemi faciası: Batan geminin içinden yeni görüntüler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan facianın yankıları sürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişiyi arama çalışmalarının ise havadan ve denizden sürdüğü faciaya ilişkin ortaya çıkan amatör kamera görüntüleri, gemideki ihmalin boyutlarını gözler önüne serdi.

Geminin su almaya başladığı ilk anlarda bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, geminin yolcu bölümünün zeminini tamamen su bastığı ve yurttaşların panik içinde koltukların üzerine çıkarak sudan korunmaya çalıştığı görülüyor.

"Abi siz ciddi misiniz ya? Geri dönsün bari... Bir kişi yok ki muhatap olacağımız, her taraf su alıyor!"

Görüntülerde, geminin hızla su almasına tepki gösteren yolcuların isyanı duyuluyor. Facia sonrasında gemi kaptanı ve 7 mürettebatın gözaltına alınması "görev ihmali" iddialarını gündeme getirmişti.

NE OLMUŞTU?

KKTC'nin Girne kenti açıklarında Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik'e ait 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi, saat 12.30 sularında alabora olmuştu.

Olayın ardından Türkiye ve KKTC ekiplerince başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında 249 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişiye ise ulaşılamamıştı. Olayın ardından KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin kısa süre önce denetimden geçtiği belirtilmesine rağmen hızla su alarak batması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alındı.