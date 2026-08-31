Cumhuriyet Gazetesi Logo
Girne'de gemi faciası: Batan geminin içinden yeni görüntüler

Girne'de gemi faciası: Batan geminin içinden yeni görüntüler

31.08.2026 00:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Girne'de gemi faciası: Batan geminin içinden yeni görüntüler

KKTC açıklarında alabora olan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise kaybolduğu feribot faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Batan geminin içinden bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, sular hızla yükselirken yurttaşların yaşadığı panik anları anbean kameralara yansıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında, 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan facianın yankıları sürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişiyi arama çalışmalarının ise havadan ve denizden sürdüğü faciaya ilişkin ortaya çıkan amatör kamera görüntüleri, gemideki ihmalin boyutlarını gözler önüne serdi.

Geminin su almaya başladığı ilk anlarda bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, geminin yolcu bölümünün zeminini tamamen su bastığı ve yurttaşların panik içinde koltukların üzerine çıkarak sudan korunmaya çalıştığı görülüyor. 

"Abi siz ciddi misiniz ya? Geri dönsün bari... Bir kişi yok ki muhatap olacağımız, her taraf su alıyor!"

Görüntülerde, geminin hızla su almasına tepki gösteren yolcuların isyanı duyuluyor. Facia sonrasında gemi kaptanı ve 7 mürettebatın gözaltına alınması "görev ihmali" iddialarını gündeme getirmişti.

NE OLMUŞTU?

KKTC'nin Girne kenti açıklarında Girne-Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik'e ait 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisi, saat 12.30 sularında alabora olmuştu.

Olayın ardından Türkiye ve KKTC ekiplerince başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında 249 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişiye ise ulaşılamamıştı. Olayın ardından KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin kısa süre önce denetimden geçtiği belirtilmesine rağmen hızla su alarak batması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alındı.

İlgili Konular: #gemi #KKTC #Girne

İlgili Haberler

Son Dakika... Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin 8 kişi gözaltına alındı
Son Dakika... Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin 8 kişi gözaltına alındı Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı.
Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı?
Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı? Girne açıklarında yolcu gemisi battı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Peki, Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Girne'de batan gemiye ilişkin açıklama: 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Girne'de batan gemiye ilişkin açıklama: 'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisi su alarak alabora oldu. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 237 kişinin kurtarıldığı açıklanırken kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.