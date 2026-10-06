Cumhuriyet Gazetesi Logo
Girne'de gemi faciasında can kaybı 22’ye yükseldi: 6 kişi hâlâ kayıp

Girne'de gemi faciasında can kaybı 22’ye yükseldi: 6 kişi hâlâ kayıp

6.10.2026 13:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Girne'de gemi faciasında can kaybı 22’ye yükseldi: 6 kişi hâlâ kayıp

KKTC’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan “Filo Jet” isimli yolcu gemisinde kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 22’ye yükselirken, kayıp 6 kişi için çalışmalar devam ediyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp kişileri arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, bugün ulaşılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

CAN KAYBI 22’YE YÜKSELDİ

Son gelişmeyle birlikte gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket etmişti.

Gemi, hareketinden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

İlgili Konular: #KKTC #Girne