Girne'de gemi faciasında can kaybı 22’ye yükseldi: 6 kişi hâlâ kayıp

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp kişileri arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, bugün ulaşılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
CAN KAYBI 22’YE YÜKSELDİ
Son gelişmeyle birlikte gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Girne Limanı ile Mersin’deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne’den hareket etmişti.
Gemi, hareketinden kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı’na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.