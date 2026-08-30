Girne açıklarında yaklaşık 270 yolcu ve mürettebatın bulunduğu tahmin edilen hızlı yolcu gemisi battı. Yardım için çok sayıda tekne bölgeye yönlendirildi. Peki, Girne'de yolcu gemisi neden battı? 267 kişilik gemide son durum ne, kaç kişi kurtarıldı?

GİRNE'DE YOLCU GEMİSİ NEDEN BATTI?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında Girne-Taşucu seferi yapan bir yolcu gemisi alabora oldu.

Yetkililer, olay yerine 3 sahil güvenlik botu ve 3 sivil teknenin yönlendirildiğini açıkladı. Ambulans ve polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Filo Denizcilik’e ait geminin 267 kişiyi taşıdığı belirtiliyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide hayatını kaybedenler olduğunu, kurtarma için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi. Üstel ikinci açıklamasında ise şu ana kadar 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirlediklerini bildirdi.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ANKA Haber Ajansı'na konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Basın Müşaviri Tünay Mertekçi, yolcu gemisinin Taşucu'ndan saat 12.00'de hareket ettiğini ve Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora olduğunu söyledi.

Mertekçi, "Taşucu'ndan saat 12.00'da yola çıkan yolcu gemisi Girne kıyısına 4 mil açıkta alabora oldu. Gemide 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Helikopterler ve özel yatların da dahil edildiği tüm arama kurtarma çalışmaları, Kıbrıs Türk Sivil Savunma ekiplerince başlatıldı" dedi.

KKTC BAŞBAKANI: HAYATINI KAYBEDENLER VAR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel olaya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

"Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun alabora olması sonucu derin bir üzüntü içerisindeyiz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız mevcuttur. Devletimizin tüm imkanları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve Sivil Savunma Teşkilatı'mız ile birlikte denizden ve havadan yürütülen arama-kurtarma operasyonları için eksiksiz şekilde seferber edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."