Girne'deki faciada bir acı haber daha: 554 metre derinlikte bulundu

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, batan yolcu gemisinde kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Cesedin, 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazında tespit edildiği bildirildi.

Başbakan Üstel, hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerini iletirken, naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Faciada bugün itibariyla hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Üstel, facianın meydana geldiği ilk andan itibaren KKTC'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini ve diğer kayıplara ulaşılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.