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Girne'deki faciada kayboldular: 6 ve 12 yaşındaki kardeşler için gıyabi cenaze namazı

Girne'deki faciada kayboldular: 6 ve 12 yaşındaki kardeşler için gıyabi cenaze namazı

27.09.2026 14:13:00
Güncellenme:
İHA
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Girne'deki faciada kayboldular: 6 ve 12 yaşındaki kardeşler için gıyabi cenaze namazı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide yolculuk yapan Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer memleketleri olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kardeşler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer için Reyhanlı ilçesindeki umutlu bekleyiş sona erdi.

Kardeşler için Biçer ailesi tarafından Çarşı Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı. Annesi Ayten Biçer ve baba Hayri Biçer’in göz yaşı içerisinde taziyeleri kabul ettiği görüldü.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Biçer ailesi, tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yolunda gemi kazasının içinde yer almış; kazadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve diğer çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf kaybolmuştu.

İlgili Konular: #Girne #Reyhanlı

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