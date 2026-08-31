Girne'deki faciada yeni gelişme: Gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

Kıbrıs’ın Girne açıklarında meydana gelen ve can kayıplarına yol açan gemi faciasında soruşturma derinleşiyor. “Dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” kapsamında yürütülen soruşturmada 16 kişi hakkında yakalama talimatı verildi.

Girne Adli Şube’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında ilk etapta yakalanan 9 kişi mahkemeye getirildi. Geriye kalan 7 kişinin de hazır edilerek mahkemeye çıkarılması için duruşma 11.30’a ertelendi.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPTAN, MÜRETTEBAT, ŞİRKET YETKİLİLERİ MERCEK ALTINDA

Kıbrıs’ta görev yapan Gazeteci Onur Evrensel, "Soruşturma yalnızca gemi mürettebatıyla sınırlı değil. Kaptan, mürettebat, şirket yetkilileri ve liman görevlilerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi soruşturmanın odağında. Edindiğimiz bilgilere göre olayla ilgili 100’ün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. Geminin seyir anlarına ilişkin kamera kayıtları da incelemeye alındı" dedi.

“GEMİNİN ÖN KISMI KOPTU”

Facianın nasıl meydana geldiğine ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise mürettebatın ilk ifadeleri oldu. Gazeteci Onur Evrensel’in aktardığı bilgilere göre; mürettebatın ilk beyanlarında, “geminin ön kısmının koptuğu” yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Kazanın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için teknik incelemeler sürüyor.

“İZİNLER TAMDI” DENİLDİ

Gazeteci Evrensel’in aktardığı bilgilere göre; Soruşturma kapsamında geminin sefere çıkmadan önceki teknik durumu, kontrolleri ve gerekli izinleri de mercek altına alındı.

Geminin Türk Loydu, Liman Başkanlığı ve Meteoroloji tarafından gerekli izinleri bulunuyordu.

Girne açıklarındaki faciada soruşturma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.