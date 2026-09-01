Girne'deki facianın ardından FİLOJET'te kaptanın ehliyeti de mercek altında

Girne açıklarında batan FİLOJET faciasında soruşturmanın yanıt bekleyen sorularına bir yenisi eklendi: Gemiyi kullanan kaptanın, yüksek hızlı yolcu katamaranları için zorunlu özel yetkilendirmesi var mıydı?

Kıbrıs'ta görev yapan gazeteci Onur Evrensel’in Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmelere göre, FİLOJET’in Limanlar Dairesi tarafından düzenlenen işletme belgesinde gemi açıkça “HSC Passenger Catamaran” olarak tanımlanıyor.

Ancak kamuoyuna yansıyan belgelerde kaptanın genel “Master/Kaptan” yeterliliği bulunurken, bu gemi tipi için gerekli “Type Rating Certificate” belgesinin bulunup bulunmadığı belirsiz.

GENEL KAPTANLIK BELGESİ YETERLİ Mİ?

IMO’nun 2000 HSC Code düzenlemesi, yüksek hızlı gemilerde görev yapan kaptanlar için gemi tipine özgü özel eğitim ve değerlendirmeyi öngörüyor.

Bu yetkilendirme; yüksek hızlı geminin manevrası, kontrol sistemleri, operasyon sınırları, stabilitesi ve acil durum prosedürleri gibi özel konuları kapsıyor.

KAPTANIN HSC TYPE RATING BELGESİ VAR MIYDI?

Bu nedenle soruşturmada FİLOJET kaptanının HSC Type Rating Belgesi olup olmadığı, varsa kim tarafından düzenlendiği ve ne zamana kadar geçerli olduğu, Girne-Taşucu hattını ve kullanılan FİLOJET’i kapsayıp kapsamadığı da yanıt bekleyen sorular arasında.

Ve soruşturmada daha kritik bir soru da Girne Limanı’ndan çıkışta bu belgenin gerçekten kontrol edilip edilmediği konusu. Kaptanın HSC yetkisi bulunmadığını söylemek için şu aşamada yeterli veri bulunmuyor. Ancak geminin resmi belgelerde “HSC Passenger Catamaran” olarak tanımlanmış olması, bu yetkilendirmenin soruşturulmasını zorunlu kılıyor.