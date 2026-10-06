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Girne'deki gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'deki gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

6.10.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Girne'deki gemi faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

İlgili Konular: #gemi #Girne

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