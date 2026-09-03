Girne'deki gemi faciası TBMM gündeminde: Bakan Uraloğlu'na peş peşe sorular

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasını Meclis gündemine taşıdığı.

Karaca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde kamuoyuna yansıyan bilgiler ve kayıtlara göre, facianın bir kaza değil kamusal bir ihmal ve denetimsizlik zincirinin sonucu olduğunu ileri sürdü.

Olayın idari, siyasi ve ticari boyutlarının karartılmaya çalışıldığını savunar Karaca, 2000 yılında Fransa’da üretilen katamaran tipi geminin, 2003'te Türkiye’ye getirildiği dönemde Taşucu Limanı’na yanaşırken rıhtıma çarptığını, gerekli onarım ve teknik müdahaleler tamamlanmadan sefere zorlandığını ve 5 Kasım 2003’te su almasının ardından haczedilerek yıllarca Taşucu’nda bağlı kaldığını ifade etti.

"29 TEKNİK KUSUR VE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ"

Geminin 2018 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı şirketi Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) tarafından satın alınmak istendiğinin altını çizen Karaca, bu süreçte Türk loydu tarafından yapılan incelemelerde sancak ana makinesinde dumanlanma, motor arızaları, gövde, stabilite ve su sızdırmazlık problemleri dahil 29 teknik kusur ve uygunsuzluk tespit edildiğini aktardı.

Üç ayrı incelemeye rağmen söz konusu kusurların kapatılmadığını ve bu nedenle satış işleminin İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne taşındığını belirten Karca, geminin kamu kurumu bünyesinde sefere konulmasının engellendiğini dile getirdi.

Geminin 2021'de "tamamen yenilendiği"nin iddia edildiğini ancak nerede, nasıl ve hangi standartlarda yenilendiğinin açıklanmadığını vurgulayan Karaca, geminin Filo Denizcilik’e devredildiğini belirtti. Geminin satış ve finansman süreçlerinin kamuoyuna açıklanmadığını, şirket yetkililerinin alımın 2018 yılında yapıldığını söylediğini aktaran Karaca, mahkeme kayıtlarının ise alımın 2024 yılında gerçekleştiğine işaret ettiğini savundu.

Karaca ayrıca HADO’nun deprem sonrasında Taşucu çıkışlı hat izin talepleri ve bürokratik başvurularının engellendiğini, buna karşın Filo Denizcilik’e Girne-Taşucu hattında izin verildiğini belirtti. Önergede Karaca, Filo Denizcilik’in, yönetim kurulu başkanlığında MHP Mersin eski İl Başkan Yardımcısı'nın bulunduğu Çağrı Lojistik’in ortağı olduğunu ifade etti.

İzin süreçlerinin yürütüldüğü sırada şirket ortaklarından Saim İlkılıç’a KKTC Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2024 tarihli kararıyla "istisnai vatandaşlık" verildiğini ileri süren Karaca, ardından ticari hat izninin onaylandığının da altını çizdi.

"RAPORLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILMADI"

Karaca, geminin kazadan yaklaşık iki buçuk ay önce, 2 Haziran 2026’da Türk loydundan klas belgesi aldığı belirtilmesine rağmen 2018 yılında tespit edilen 29 ağır teknik kusurun nasıl giderildiğine ilişkin raporların kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.

Önergede Karaca, ayrıca gemi kaptanı Vefa İnesi’nin STCW yeterlilik sertifikalarının 2022 yılında sona erdiğini ve Mozambik makamlarınca verilen belgelerde ciddi usulsüzlükler bulunduğu yönünde iddialar olduğunu aktardı.

Kazanın yaşandığı gün kötü hava koşulları nedeniyle gemiye önce kalkış izni verilmediğini belirten Karaca, kaptanın beyanının ardından yaklaşık bir saat sonra sefere çıkmasına izin verildiğini vurguladı.

Karaca, önergesinde Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

-2018 yılında Türk loydu denetimlerinde tespit edilen 29 teknik kusur ve uygunsuzluk hangi tersanede, ne zaman ve nasıl giderildi? 2 Haziran 2026 tarihindeki son denetim raporu neden açıklanmıyor?

-Gemi kaptanının ehliyet ve STCW sertifikalarının geçerliliği Mozambik makamları ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nezdinde doğrulandı mı? Süresi dolmuş veya şaibeli belgelerle sefer yapılmasına Liman Başkanlığı tarafından nasıl izin verildi?

-HADO’nun Taşucu çıkışlı hat talepleri reddedilirken veya bürokrasiye takılırken Filo Denizcilik’e aynı hat izni hangi kriterlere göre verildi? Şirket ortaklarının siyasi bağlantıları ve verilen istisnai vatandaşlık kararları izin süreçlerinde etkili oldu mu?

-30 Ağustos günü kötü hava şartlarına rağmen geminin çıkışına kim ya da kimler izin verdi? Çıkış izninin değiştirilmesinde hangi yetkilinin talimatı bulundu?

-Soruşturma yalnızca liman görevlileri ve mürettebatla mı sınırlı tutulacak, yoksa Filo Denizcilik ve Çağrı Lojistik’in yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlık bürokratları da soruşturmaya dahil edilecek mi?

-Şirketin bilet sözleşmelerine koyduğu "sorumsuzluk kayıtları" kamu idaresi tarafından nasıl denetleniyor? Deniz taşımacılığında yolcu ve mürettebat güvenliğinin sağlanması için Bakanlık tarafından hangi acil önlemler alınacak?