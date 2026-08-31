Girne'deki gemi faciasında kaptanın ifadesi ortaya çıktı: 'Ön taraf koptu, gemi alabora oldu'

KKTC’nin Girne açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasıyla ilgili kaptan ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı. Kaptan, kazanın dalgalar nedeniyle geminin ön kısmının kopmasıyla başladığını savunurken, mahkeme teknik verilerin ve tanık ifadelerinin toplanmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Limanı ile Mersin Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün, Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladığı, limana dönmeye çalıştığı sırada alabora olduğu belirtildi. Kazada 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi yaşamını yitirdi ve 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürdü.

GEMİ KAPTANI: GEMİNİN ÖN TARAFI KOPTU

İfadesinde “dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve kazanın bu şekilde başladığını” savunan kaptan ve mürettebat, meteoroloji verilerine göre geminin hareketinde herhangi bir sorun olmadığını ve geminin seyir ile idari açıdan gerekli izinlere sahip olduğunu öne sürdü.

“Tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme, teknik verilerin ve diğer belgelerin toplanmasına, tanıkların dinlenmesine ve olayla ilgili Türkiye’de soruşturma açılıp açılmadığının araştırılmasına karar verdi.