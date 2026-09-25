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Girne'deki gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler: 'Herkese ulaşmak zorundasınız'

Girne'deki gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler: 'Herkese ulaşmak zorundasınız'

25.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Gülnur Saydam
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Girne'deki gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler: 'Herkese ulaşmak zorundasınız'

15 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise arandığı Girne'deki gemi faciasında yakınlarını kaybeden aileler, 5. duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Sürecin şeffaf yürütülmesi ve tüm sorumlu kişilerin araştırılmasını talep eden aileler "Artık açıkça söylüyoruz: O geminin içinde kalan bütün insanlarımıza ulaşmak zorundasınız. Bunu bize borçlusunuz" dedi.
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Girne'de gemi faciasının 25 gününde, yakınlarını kaybeden aileler 5'inci duruşmaya katıldı.

Kayıp yakınlarını bekleyen aileler, arama çalışmalarının hızlandırılması ve kendilerine düzenli, resmi bilgi verilmesi için basın açıklaması yaptı. 

"İHMALLER EKSİKSİZ ARAŞTIRILSIN"

Gemideki can yeleklerinin durumu, tahliyenin zamanında yapılıp yapılmadığı, geminin teknik denetimleri, sefere çıkış izni ve şirket ile ilgili kamu görevlilerinin sorumluluklarının eksiksiz araştırılmasını mahkemeden talep etti.

"O İNSANLARIN HEPSİNE ULAŞMAK ZORUNDASINIZ"

Sürecin şeffaf bir biçimde ilerlemesini istediklerini vurgulayan aileler, şunları kaydetti:

"Günler geçiyor, bekliyoruz. Yeterli bilgi kesinlikle alamıyoruz. Ulaşamadığımız her haber, cevaplanmayan her soru, giderilmeyen her belirsizlik şüphelerimizi daha da artıyor. Artık açıkça söylüyoruz: O geminin içinde kalan bütün insanlarımıza ulaşmak zorundasınız. Bunu bize borçlusunuz."

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuş, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini açıklamıştı.

Böylece Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemide hayatını kaybeden yolcu sayısı 15'e yükselmişti.

Kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

İlgili Konular: #dava #gemi #Girne

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