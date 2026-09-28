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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu

28.09.2026 12:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu

Girne açıklarındaki gemi faciasının ardından yapılan arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Açıklamada, bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi.

Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacak.

Kayıp diğer yolcular için batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. 

İlgili Konular: #KKTC #Girne