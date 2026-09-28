Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: 2 naaş daha bulundu

KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Açıklamada, bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı belirtildi.

Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacak.

Kayıp diğer yolcular için batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor.