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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Ölü sayısı 21'e yükseldi!

Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Ölü sayısı 21'e yükseldi!

5.10.2026 12:57:00
Güncellenme:
AA
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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme: Ölü sayısı 21'e yükseldi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşmak amacıyla devletin imkanlarının seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ÖLÜ SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

İlgili Konular: #gemi #Girne

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