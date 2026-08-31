Gizli kamera skandalında yeni boyut: 15 bin görüntüde oteller ve deneme kabinleri de var!

Bakırköy’de bir güzellik merkezindeki müşterilerin mahrem görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilerek Telegram üzerinden satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada arşivin boyutunun daha geniş olduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan Batuhan Altınbaş ve Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik şirketi sahibi Emrah Selim Cansever, güzellik uzmanı Fatma Özçalışkan ve görüntülerin satıldığı Telegram kanalının yöneticisi olduğu belirtilen Abdullah Çatalbaş tutuklandı.

15 BİN GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Soruşturma dosyasındaki yaklaşık 15 bin görüntünün yalnızca güzellik merkezindeki epilasyon odalarına ait olmadığı belirtildi.

Arşivde ünlü giyim mağazalarının deneme kabinleri, otel odaları, bungalovlar ve günlük kiralık Airbnb evlerinde kaydedildiği öne sürülen mahrem görüntülerin de bulunduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği ve birbirlerini sorumlu tuttuğu belirtildi.

Emrah Selim Cansever, işletmeye herhangi bir hizmet vermediğini savunarak, “Benim bir firmam var ancak ona herhangi bir hizmet vermedim. Firmama faturalı ve teklifsiz iş girmez” dedi.

Cansever ayrıca görüntülere dışarıdan gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda erişilmiş olabileceğini öne sürdü.

“BENİM VE KIZIMIN DA GÖRÜNTÜLERİ VAR”

Fatma Özçalışkan ise gizli kameralardan haberi olmadığını savundu.

Özçalışkan, kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da söz konusu görüntü havuzunda yer aldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ben orada işletme müdürüyüm. Gizli kamera olduğunu bilsem orada tutmazdım. 25 yıldır bu meslekteyim. Durumdan şüphelenince odalardaki beyaz renkli ‘PIR’ hareket sensörlerini bizzat kendim söktüm. İçinde gizli kamera olduğunu bilmediğim bu cihazları bir kutuda muhafaza edip kendi rızamla emniyete teslim ettim.”

Özçalışkan ayrıca Cansever’in kendisini takip ettiğini ve takıntı haline getirdiğini öne sürdü.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise gizli kameraların yerleştirildiği öne sürülen “PIR” hareket sensörlerinin iş yerine montajının Emrah Selim Cansever tarafından yapıldığına ilişkin WhatsApp yazışmaları ve kayıtların tespit edildiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.