'Göbek düşüklüğü' sandı, gerçek bir yıl sonra ortaya çıktı: Aort damarında 7,5 santimetrelik genişleme!

Aşçı olarak çalışan 59 yaşındaki Adem Çınar’ın karnındaki şişlik, sertlik ve rahatsızlık hissi yaklaşık bir yıl önce başladı.

Çevresinden duyduğu ‘göbek düşüklüğü’ nedeniyle şikayetlerini buna yoran Çınar, bu süreçte genel cerrahiye de başvurdu ancak rahatsızlığının nedeni belirlenemedi.

2022 yılında kalp krizi geçiren ve kalbine iki stent takılan Çınar, karnındaki şişliği bir süre kalp rahatsızlığıyla da ilişkilendirdi. Zamanla şikayetlerinin artması ve karnındaki şişliğin daha belirgin hale gelmesi üzerine yeniden doktora başvuran Çınar’a ilaçlı tomografi çekildi.

AORT DAMARINDA 7,5 SANTİMETRELİK GENİŞLEME TESPİT EDİLDİ

Tomografide aort damarında 7,5 santimetrelik genişleme tespit edilince durumun acil olduğu belirtilerek kalp ve damar cerrahisine başvurması istendi.

O sırada Balıkesir’de çalışan Adem Çınar, işini bırakıp İstanbul’a gelerek Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer’e başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde Çınar’ın daha önce takılan stentlerinin açık olduğu ancak kalbin arka tarafındaki başka bir damarında ciddi darlık bulunduğu belirlendi.

Hibrit ameliyathanede tedaviye alınan Çınar’ın kasıklarından girilerek abdominal aortadaki anevrizmaya stent uygulandı. Ardından hasta ameliyat masasından kaldırılmadan kalp damarındaki darlığa da Prof. Dr. Sabahattin Gündüz tarafından koroner stent yerleştirildi.

Yaklaşık 2,5 saatte tamamlanan iki işlemin ardından Çınar, ikinci gün taburcu edildi. Kontrolleri devam eden Adem Çınar kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük hayatına ve işine geri döndü.

‘BİZİM ORADA BU TÜR ŞİKAYETLERİ OLANLARA GÖBEĞİN DÜŞMÜŞ DERLER’

Şikayetlerinin yaklaşık bir yıl önce başladığını anlatan Adem Çınar, “Mide tarafında, göbeğimin alt kısmında bir sertlik, sıkıntı ve şişme vardı. Biz bunu göbek düşüklüğü olarak düşündük. Bir iki defa doktora da gittim, genel cerrahiye göründüm ama bir şey bulunamadı. Bizim orada genelde bu tür, benim gibi şikayetleri olanlara ‘Göbeğin düşmüş’ derlerdi. Biz de ona yorduk. Yaklaşık bir yıl bu şikayetleri yaşadım” diye konuştu.

‘KARNIMDAKİ ŞİŞLİĞİ KALP RAHATSIZLIĞIMA DA YORDUM’

2022 yılında kalp krizi geçirdiğini ve kalbine iki stent takıldığını belirten Çınar, yaşadığı belirtileri bir süre daha önceki kalp rahatsızlığıyla da ilişkilendirdiğini söyledi.

Çınar, “2022 yılında bir kalp krizi geçirdim. Bunun üzerine kalbime iki tane stent takıldı. Üç ve altı aylık periyotlarla kontrollerim vardı. Biraz da karnımdaki şişliği ona yordum. Bu rahatsızlıklarımdan dolayı olabilir diye düşündüm, ama değilmiş. Bu düşüncelerim bana hep zaman kaybettirdi” ifadelerini kullandı.

‘İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKIP APAR TOPAR İSTANBUL’A GELDİM’

Zaman içerisinde şikayetlerinin arttığını ve karnındaki damar şişliğinin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Çınar, “Sıkıntılarım biraz arttı ve buradaki damar şişliği daha çok belirgin olmaya başladı. Son gittiğim doktor ilaçlı tomografi istedi. Tomografinin sonunda bana, ‘Aort damarında bir şişme var ve bu çok acil bir durum. 7,5 santimetre civarını bulmuş. Acilen kalp ve damar cerrahisine gidip göstermen lazım’ dedi. Korktum tabii. O günden sonra hemen işimi gücümü bıraktım. Şehir dışındaydım, apar topar İstanbul’a geldim” dedi.

‘DAHA ÖNCE AORT ANEVRİZMASIYLA İLGİLİ ÇOK BİLGİM YOKTU’

Aort anevrizması hakkında daha önce ayrıntılı bilgi sahibi olmadığını ifade eden Çınar, “Aort damarının şişmesi gibi şeyleri duymuştum ama çok bir bilgim yoktu. Hastalığım sonrası İstanbul’da birçok doktor araştırdım. Ama kimse tam anlamıyla bu sorunumu tedavi edebileceğine dair o güveni bana vermedi. Oğlum Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Hocalarına, ‘Babamın böyle bir rahatsızlığı çıktı, ne yapalım?’ diye sordu. Tedavi için direkt Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer hocamızı adres gösterdiler” diye konuştu.

‘ŞU ANDA HİÇBİR SIKINTIM YOK’

Tedavi sonrasında kendisini iyi hissettiğini söyleyen Çınar, “Şu anda çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. İnsanlar sağlıklarına önem versin. Belirtileri önemsesinler ve doktora gitsinler. Sonrasında sıkıntı oluyor, süreç uzuyor. Hayatınızı kaybedebiliyor, sakat kalabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

7,5 SANTİMLİK CİDDİ BİR GENİŞLEMEYLE GELDİ’

Adem Çınar’ın ciddi karın ağrısıyla başvurduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, “Adem Bey bize ciddi karın ağrısıyla geldi. Damarında 7,5 santimlik ciddi bir genişleme vardı. Ciddi şekilde geniş olan bu damarın hızlı bir şekilde opere edilmesi gerektiğini söyledik. 59 yaşında olduğu için aynı zamanda bir koroner anjiyo da yaptık. Koroner anjiyoda kalbin arka tarafındaki bir damarında da ciddi bir darlık çıktı” dedi.

‘AYNI ANDA HEM ABDOMİNAL BÖLGEYE HEM KALBİNE STENT UYGULADIK’

Hastaya uygulanacak tedaviyi anlatan Prof. Dr. Tunçer, “Kendisine yüksek teknolojiye sahip hibrit ameliyathanemizde aynı anda hem abdominal bölgeye stent hem de kalbine stent uyguladık, böylece yaklaşık 2-3 saat içinde bütün sıkıntılarının tedavisini sağladık. Kasıklardan girerek abdominal aortadaki anevrizmaya stent uyguladık. Bu işlemden sonra Prof. Dr. Sabahattin Gündüz, hasta ameliyat masasından kalkmadan koroner stenti yerleştirdi. Daha sonra Adem Bey’i yoğun bakıma aldık ve yaklaşık iki saat sonra ayağa kalkabildi. İkinci gününde de hastamızı taburcu ettik” diye konuştu.

‘YAKLAŞIK 2,5 SAATTE İKİ İŞLEMİ DE TAMAMLADIK’

Hibrit ameliyathanenin avantajlarına değinen Prof. Dr. Tunçer, “Hibrit ameliyatların çok büyük avantajı var. Aynı anda hem ameliyat yapabiliyorsunuz hem anjiyo yapabiliyorsunuz hem de tomografi çekebiliyorsunuz. Hastalar, ‘Bir-iki ay sonra gel’ denilerek farklı zamanlarda yapılacak işlemlerden kurtulmuş oluyor. Uygun vakalarda bütün bu işlemlerin hepsini aynı anda yapabiliyoruz. Adem Bey’e birden fazla işlemi Op. Dr. Hidayet Demir ve ekibimizle uygulandık. Yaklaşık 2-3 saatte işlemlerin hepsi tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

‘DEV BİR ANEVRİZMA DİYEBİLİRİZ’

Aort damarındaki 7,5 santimetrelik genişlemenin oldukça ileri boyutta olduğunu belirten Prof. Dr. Tunçer, “7,5 santimetre, dev olarak nitelendirebileceğimiz bir anevrizma. Hastamız yaklaşık bir yıldır yaşadığı karın ağrısı ve şişkinlik hissini farklı nedenlere bağlayarak doktora başvurmamış. Şikayetleri geçmeyince çekilen tomografide gerçek tablo ortaya çıkmış. 59 yaşındaki hastamızda, nadiren karşılaştığımız ve bir küçük çocuğun başı büyüklüğüne ulaşan 7,5 santimetrelik bir anevrizma tespit ettik. Bu boyuttaki anevrizmalar ciddi risk taşısa da günümüzde gelişmiş teknolojiler, deneyimli ekipler ve uygun cerrahi yöntemlerle tedavi edilebiliyor” dedi.

‘DAHA ÖNCEKİ KORONER STENTİ AÇIKTI’

Çınar’ın daha önce geçirdiği kalp krizi ve uygulanan stent tedavisine ilişkin Prof. Dr. Tunçer, “Daha önceden koroner stenti vardı. Doğal olarak biz de bunu ameliyattan önce kontrol ettik. Daha önce yapılan stent açıktı ancak kalbin arkasındaki başka bir damarda tıkanıklık çıktı. Hibrit ameliyathanede olduğumuz için bu bizim tedavimizi etkilemedi. Hepsini aynı anda yapabilmemiz hasta için çok faydalı bir işlem oldu” diye konuştu.

‘ANİDEN YIRTILMASI SONUCU HASTALAR HAYATLARINI KAYBEDEBİLİYOR’

Anevrizmanın oluşturduğu hayati riske dikkat çeken Prof. Dr. Tunçer, “Tabii ki her ameliyatın riski var. Ameliyat olmasa da ciddi bir risk altındaydı. Özellikle abdominal aortanın 7,5 santimetre olan balonlaşması risk yaratıyor ve bunun aniden yırtılması sonucu hastalar hayatlarını kaybedebiliyor. Biz her zaman bütün hastalarımıza ve hasta yakınlarına, özellikle anevrizması olan hastaların yakınlarına tarama öneriyoruz. Çünkü bu ailesel olabiliyor. Basit bir tomografi ya da ultrason ve eko yaparak ciddi bir aile taraması öneriyoruz” dedi.

‘KAPALI OLARAK YAPTIK’

Uygulanan yöntemi anlatan Prof. Dr. Tunçer, “Operasyonu cerrahi bir kesi olmadan, hibrit ameliyathanemizde kapalı teknikle gerçekleştirdik. Uygun olan hastalarda kapalı, uygun olmayan hastalarda açık ameliyatlar yapabilmekteyiz. Bu hastanın durumuna göre değişebiliyor” ifadelerini kullandı.

‘BÖBREK DAMARLARININ HEMEN ALTINDAN BAŞLIYORDU’

Anevrizmanın bulunduğu bölgeye ilişkin Prof. Dr. Tunçer, “Bu genişleme hastamızda böbrek damarlarının altındaki bölgedeydi. Böbrek damarlarının hemen altından başlıyordu. Stente uygun bir bölgedeydi ve böbreği etkilemedi. Çok rahat bir şekilde tedavisini başarılı bir şekilde yaptık” dedi.

‘HASTA BİZE GELDİĞİNDE PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜYDÜ’

Hastanın tedavi öncesi ve sonrasındaki durumunu karşılaştıran Prof. Dr. Tunçer, “Hasta bize geldiğinde psikolojik olarak da kötüydü. Hem kalbinde hem de karın damarında problem vardı. ‘Bunları nasıl halledeceğiz?’ diye çok düşünüyordu. ‘Biz, ikisini aynı anda tedavi edebiliriz’ deyince çok şaşırdı. Kendisine tedavi süreci için gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Çok iyi, başarılı bir ameliyat geçirdi. Operasyondan iki gün sonra da taburcu oldu. Bizim amacımız bütün hastalarımızın uygun olduğu ölçüde en kısa sürede, sağlıklı bir şekilde tedavilerini yapmak” diye konuştu.

‘RAHAT BİR ŞEKİLDE İŞİNİ YAPMAYA DEVAM EDEBİLECEK’

Çınar’ın rahatlıkla günlük hayatına dönebileceğini belirten Prof. Dr. Tunçer “Adem bey aşçı, çok rahat bir şekilde işini yapmaya devam edebilecek. Bundan sonraki süreçte kontrolleri var. Bu tür kapalı stent hastalarını 3’üncü ve 6’ncı aylarda ve 1’inci yılda tomografilerle kontrol ediyoruz. Bir problem çıkarsa tekrar müdahale ediyoruz; ama şu anda kendisi son derece sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Tekrarlama ihtimali yok diyebiliriz, ama stent takılan her hastanın belli periyotlarla kontrol edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.