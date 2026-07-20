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Göcek açıklarında tekne yanarak battı: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Göcek açıklarında tekne yanarak battı: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

20.07.2026 10:28:00
Güncellenme:
DHA
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Göcek açıklarında tekne yanarak battı: Yolcular ve mürettebat tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. 5 yolcu ile 3 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı.

YOLCULAR VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi. Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

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Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

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