Göcek Halk Meclisi'nden 'Mapa-Şamandıra Projesi' açıklaması: Mahkeme, 'ÇED gerekli değildir' kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti

Göcek Mahallesi Amfi Tiyatrosu’nda bir araya gelen vatandaşlar adına açıklama yapan Hasan Şimşek, Muğla Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesinin Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu belirterek, “Kanun gereği bu kararın derhal uygulanması gerekmektedir” dedi.

Mahkeme kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayan Şimşek, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda proje tanıtım dosyasının özellikle oşinografi, deniz memelileri, arkeoloji ve yaban hayatı açısından ciddi eksiklikler içerdiğinin ortaya konulduğunu söyledi.

"MAHKEME, ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ KARARININ HUKUKA UYGUN OLMADIĞINA HÜKMETTİ"

Şimşek, mahkemenin de bu tespitleri dikkate alarak projenin çevre üzerindeki etkilerinin yeterince araştırılmadığı sonucuna ulaştığını ifade etti ve şunları kaydetti:

“Kararda özellikle Göcek koylarının su değişim kapasitesi, akıntı sistemi, rüzgâr ve dalga hareketlerine ilişkin bilimsel çalışmaların yapılmadığı, yaklaşık 2 bin 100 teknenin yaratacağı çevresel yükün ortaya konulmadığı, Akdeniz fokları ve bölgede yaşayan yunuslar hakkında yeterli araştırma bulunmadığı, sualtı kültür varlıkları ile kuş yaşamına ilişkin incelemelerin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Mahkeme, bu eksiklikler giderilmeden verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının hukuka uygun olmadığına hükmetmiştir.”

Kararın en önemli yönünün, mevcut hukuka aykırılıklara müdahale edilmesi olduğunu dile getiren Şimşek, Göcek gibi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş bir alanda gerçekleştirilecek her uygulamanın bilimsel verilerle desteklenmesi ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Göcek’in yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak mirası olduğunu vurgulayan Şimşek, “Göcek’i, Göcek’te yaşayan insanları dinlemeden yönetemezsiniz. Yerel halkın, bilim insanlarının, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınmadan hazırlanan hiçbir proje sağlıklı işlemez. Çünkü bu koyları en iyi tanıyanlar, onları her gün yaşayan insanlardır. Koruma ancak katılımcı bir anlayışla mümkündür. Bilimin rehberliğinde ve halkın desteğiyle yürütülen projeler kalıcı olur. Yerel toplumun iradesi ve bilimsel katkısı dışlanarak yürütülen hiçbir çevre projesinin uzun vadede başarılı ve sürdürülebilir olması mümkün değildir” dedi.