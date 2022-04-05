Göcek koylarına yazık değil mi?

05 Nisan 2022 Salı, 11:27

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü koylar tek tek ihaleye çıkarılıyor.

Bu da demek oluyor ki güzelim koylar özel şirketlerin kullanımına açılacak.

Çevreye vereceği olumsuz etki bu kadar aşikârken kamu yararına aykırı olan bu ihalelerin hayata geçirilmesinin sebebi nedir acaba?

Göcek halkı ise yeni yapılacak mapa ve şamandıra ihalesi ile birlikte koyların zenginlere verileceğini ve tüm koyların deniz turizmine, deniz emekçilerine ve yöre çocuklarına kapatılacağını iddia ediyor

Haklılar mı?

Kesinlikle…

Bakın! Bu koylar bölgenin en gözde yerleri.

“Ben yaptım oldu” anlayışı ile halkı bir kenara atamazsınız.

Ayrıca diğer bir sıkıntı ihale şartnamelerinde.

Şartnamelerde tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla, yaklaşık 5 ton ağırlığında beton blokların deniz dibine sabitleneceği, teknelerin teknik altyapı hizmetlerinin karşılanacağı, katı atık ve atık suların alımının özel firmalar tarafından yapılacağı belirlenmiş.

Bu proje ile bahsedilen koylarda belirlenen bağlama alanları dışında hiçbir noktaya, başta günübirlik tur tekneleri, balıkçı tekneleri, gezi amaçlı tekneler dahil olmak üzere hiçbir teknenin demir atması ve bağlanması mümkün olmayacak.

Siz “bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik” demiyor muydunuz??? Peki neden hizmetkarı olduğunuz bu millete kamu yararı gözetilen proje kararlarında düşüncelerini sormuyorsunuz?

Niçin kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu projeleri planlamıyorsunuz?

“Biz bu milletin sofrasına bereket katmak için, aşına aş katmak için geldik” dediniz.??Bu projeyle ne yazık ki günübirlik tur tekneleri, balıkçı tekneleri, gezi amaçlı tekneler büyük bir mağduriyete uğrayacak.

Belirlenen mapa noktalarına tüm tekneler ücretsiz olarak bağlanabilmekte idi. Şimdi ise ücretsiz olmayacak. Buraları özel şirket işletecek.

Soruyorum sizlere?

Bunun neresinde aşa aş katmak var?

Bunun dışında ilerleyen zamanda oluşabilecek bir çevre felaketi ihtimali var.

Özellikle bu proje sebebiyle su kalitesinin bozulması, denizaltı biyoçeşitliliğinin azalması, denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının zarar görmesi kuvvetle muhtemel.

O zaman insana ve doğaya bu çapta zarar verecek projede niçin ısrar neden?

Bırakın artık birilerini zengin etmeyi.

Pandeminin şokunu atlatamadan ekonomik kriz ile tutuşan, bitap düşen bu halka halk için projeler üretin lütfen!

Türkiye'de açlık sınırının 4 bin 928 Türk lirası, yoksulluk sınırının ise 16 bin 52 Türk lirası, mutfak enflasyonunun ise yıllık yüzde 76,39 seviyesinde olduğu şu günlerde bırakın zengini zengin etmeyi, şu halkın aşına aş katın!

Sözde değil özde hizmetkarı olun bu halkın!

Başta Göcek olmak üzere de bu ülkenin doğasından, cennet koylarından elinizi çekin!