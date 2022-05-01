'Göçmen adres belgesi' usulsüzlüğüne 7 tutuklama

01 Mayıs 2022 Pazar, 15:10

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, geçici koruma altındaki kişilerin adres güncellemelerinin para karşılığı usulsüz şekilde yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, 'tercümanlık bürosu' adıyla faaliyet gösteren 3 iş yerine operasyon düzenledi.

BİRÇOK SAHTE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda sahte olduğu saptanan 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.