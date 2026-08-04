Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gökçe Gökçen: Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor

Gökçe Gökçen: Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor

4.08.2026 17:28:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Gökçe Gökçen: Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin'in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, iddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz yapılmasını istedi. Gökçen, diyaliz tedavisi gören Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumunun da endişe verici olduğunu vurguladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerini cezaevinde ziyaret etti.

İddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz yapılmasını isteyen Gökçen, diyaliz tedavisi gören Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in sağlık durumunun da endişe verici olduğunu söyledi.

"HAK İHLALİNE UĞRUYOR"

YENİ Partili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman’ı, Güzelbahçe Belediye Başkanımız Mustafa Günay’ı, Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’i, Hüseyin Sezer’i, Süleyman Ekinci’yi ve Ümit Erkol’u Aliağa ve Buca Ceza İnfaz Kurumlarında ziyaret ettim. Tüm yol arkadaşlarımızın bir an önce iddianamesinin hazırlanmasını ve yargılamaların tutuksuz yapılmasını bekliyoruz. İddianamesiz ve somut delilsiz tutukluluğun bir uygulama olarak yerleşmesi, bu dönemin tarihe kara bir lekesi olarak geçecek.

Diğer taraftan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’in sağlık durumu hepimizi endişelendiriyor. İsmail Yetişkin, diyaliz tedavisini cezaevinde haftada üç gün yoğun bir şekilde sürdürüyor. 6 yıl önce ileri derecede damar tıkanıklığı sebebiyle bypass geçirmiş olan İsmail Yetişkin, cezaevinin enfeksiyona açık bir ortam olması, devam eden hastalıkları ve cezaevi koşullarında uyması gereken diyete uygun beslenememesi nedeniyle ağır bir hak ihlaline uğruyor. Bu konunun acilen, hukuken ve vicdanen dikkate alınmasını bekliyoruz."

İlgili Konular: #Gökçe Gökçen #yeni parti

İlgili Haberler

Gaziler ve şehit yakınları Güvenpark’ta açlık grevinde: YENİ Parti heyetinden destek ziyareti
Gaziler ve şehit yakınları Güvenpark’ta açlık grevinde: YENİ Parti heyetinden destek ziyareti Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark’ta açlık grevine başladı. Eylemin ikinci gününde grubu ziyaret eden YENİ Parti heyeti, taleplerin Meclis’e taşınacağını belirterek destek mesajı verdi.
YENİ Parti, Sinop’ta örgütlenme çalışmalarını başlattı
YENİ Parti, Sinop’ta örgütlenme çalışmalarını başlattı YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, partisinin Sinop İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı kuruluş dilekçelerinin Sinop Valiliği’ne teslim edildiğini açıkladı. Yalçınkaya, il ve ilçe örgütlenmelerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, parti binalarının da vatandaşların hizmetine açılacağını söyledi.
AKP'den YENİ Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti: 'Somut bir taslak görmedik, içeriğini ifade ettiler'
AKP'den YENİ Parti'ye 'çerçeve yasa' ziyareti: 'Somut bir taslak görmedik, içeriğini ifade ettiler' AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen süreç kapsamında YENİ Parti heyeti ile görüştü. Milyonları ilgilendiren "çerçeve yasa" hakkında bilinmezlik sürüyor. Görüşmenin ardından konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Somut bir taslak görmedik" dedi.