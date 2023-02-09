Gökçeada Belediye Başkan Vekilliğine Ercan İpek seçildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yerine İYİ Parti'den meclis üyesi Ercan İpek başkan vekili olarak seçildi.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:12
Gökçeada Belediye Başkan Vekilliğine Ercan İpek seçildi
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Gökçeada Belediye Meclisi toplantısında başkan vekilliği için İYİ Parti'den meclis üyesi Ercan İpek tek aday olarak gösterildi.

İpek, 9 üyeli Belediye Meclisinde yapılan seçimin dördüncü turunda oylama katılan 7 üyeden 5'inin oyunu alarak Gökçeada Belediye Başkan Vekili oldu.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, belediye meclisi üyelerine teşekkür eden İpek, Türkiye'nin 10 ilini etkileyen bir deprem felaketi yaşadığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilediğinde bulundu.


Gökçeada İyi Parti

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