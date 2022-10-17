Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:27

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe'den Gökçeada'ya yapılacak saat 21.00'deki sefer iptal edildi.

YARINKİ SEFERLER DE İPTAL

Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın saat 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 için planlanan sefer de aynı nedenle yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.