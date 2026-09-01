Gökçek ailesine soruşturma… AKP'li vekil Osman Gökçek’ten yanıt: ‘Büyük bir memnuniyet duyuyorum’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki şirketleri, milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımları ve para trafiğine ilişkin iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına konu olmuştu. İddiaları gündeme getiren gazeteci Murat Ağırel tanık sıfatıyla ifade verirken, elindeki resmi belgeleri savcılığa sunmuş, soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söylemişti.

Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, ABB Avukatı Nadi Türkaslan, başvurunun amacının belediye imkanlarının illegal yollarla kullanılarak mal varlığı elde edilip edilmediğini ortaya çıkarmak olduğunu söylemişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Melih Gökçek’in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökçek yaptığı açıklamada, daha önce kendisi ve ailesi hakkında çok sayıda suç duyurusu olduğunu ancak bunlardan “suçlu bulunmadığını” hatırlatarak, “İddialarında haklılık payı olduğu tespit edilirse, adaletin vereceği karara sonuna kadar saygı duyacağım” dedi.

Gökçek şunları söyledi:

“Değerli kamuoyu,

Son zamanlarda babam ve ailem hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma başlatmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yargı önünde verilecek her türlü karara saygım tamdır. Çünkü ancak bu şekilde kimin doğru söylediği, hangi iddiaların gerçeği yansıttığı ortaya çıkacaktır.

Ayrıca bugün Sayın Mansur Yavaş’ın şahsım hakkında suç duyurusunda bulunmuş olmasından da memnuniyet duyuyorum. Bugüne kadar, dokunulmazlığımın bulunmadığı dönemler de dahil olmak üzere, hakkımda kamuoyu önünde çeşitli ithamlarda bulunan ve dava açmayan Sayın Yavaş’ın bu iddialarını artık yargı önünde ortaya koyacak olmasını önemli ve değerli buluyorum. Böylelikle ben de kimin doğru, kimin yanlış söylediğinin hukuk önünde ortaya çıkacağına inanıyorum. Eğer kendisinin iddialarında haklılık payı olduğu tespit edilirse, adaletin vereceği karara sonuna kadar saygı duyacağım.

Sayın Murat Ağırel’in bugüne kadar şahsım hakkında açtığı davaların tamamı aleyhine sonuçlanmıştır. Buna karşılık benim kendisi hakkında açtığım davalar halen devam etmektedir. Bu davaların sonucunda Sayın Ağırel’in aleyhine bir karar çıkması halinde, benim göstereceğim saygı ve olgunluğun aynısını kendisinin de göstermesini bekliyorum.

Aynı şekilde Sayın Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza tarafımdan yapılan çok sayıda suç duyurusu bulunmaktadır. Bu süreçlerin herhangi birinde kendisi aleyhine bir karar verilmesi halinde de aynı olgunluğu göstermesini bekliyorum.

Ben Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir milletvekiliyim. Partimizin isminde de yer aldığı üzere, adalet bizim için en temel değerlerden biridir. Adalet; siyasi partiye, makama, maddi güce veya kişinin konumuna göre değişmemelidir. Herkes için eşit şekilde uygulanmalıdır.

Hiç kimse yargılanmaktan kaçmamalıdır. Ben şahsımla ve ailemle ilgili iddiaların yargı önünde sonuna kadar araştırılmasından yanayım.

Saygılarımla”