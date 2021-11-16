Gökçek'in "Ali Cengiz" oyunları

16 Kasım 2021 Salı, 10:31

Anayasa Mahkemesi (AYM), toplu konut yapımı için kamulaştırılan taşınmazların amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle “mülkiyet hakkının ihlali” iddiasıyla yapılan başvuruyu karara bağladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesinde bulunan toplam 52 taşınmaz için “toplu konut yapımı” amacıyla 1993 yılında kamulaştırma kararı aldı. Murat Karayalçın döneminde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 180 bin metrekareye yakın alan kamulaştırıldı. Kamulaştırılan alanlarda payı bulunan bir yurttaş, Şubat 1994’te kendi rızasıyla payını ABB’ye devretti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, kamulaştırılan arazilerin bir bölümü Ağustos 2002’de, Melih Gökçek’in ABB Başkanlığı döneminde satış yoluyla üç farklı kooperatife devredildi. Kooperatiflere verilen taşınmazların bir bölümü ise 2013 ve 2014 yılında üçüncü kişilere verildi. Taşınmazlarda hissesi bulunan yurttaş, taşınmazlar üzerinden belediyenin haksız kazanç sağladığını ve “mülkiyet hakkının ihlal edildiğini” iddia ederek yerel mahkemeye başvurdu. Mahkemeden istediği sonucu alamayan yurttaş, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

TAKİBİ YAPILMADI

Kamulaştırılan alana yönelik işlemleri inceleyen yüksek mahkeme, toplu konut yapımı için kamulaştırılan 52 taşınmazın başvurucunun da hissesi bulunan bin 228 metrekarelik kısmında, 2012 yılına kadar kamulaştırma amacına uygun işlem yapılmadığını tespit etti. Gökçek yönetimindeki ABB’nin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında taşınmazların mülkiyet satışı ve kat karşılığı inşaat yapımı için ihale yaptığı belirlendi. Üçüncü kişilere ve kooperatiflere devredilen taşınmazların devrine uygun kullanılıp kullanılmadığının takibinin ise yapılmadığı anlaşıldı. AYM’ye yapılan bireysel başvuruda, 1993 yılında 3 bin TL’ye kamulaştırılan taşınmazların, özel mülkiyet şekli kazandırılarak 1,2 milyon TL’ye satıldığı kaydedildi.

AYM, “mülkiyet hakkı ihlalinin ortadan kaldırılması için” yeniden yargılama yapılmasını istedi.