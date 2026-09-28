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Gökhan Günaydın yarına işaret etti: 'Fon' krizinde yeni AKP dosyası geliyor!

Gökhan Günaydın yarına işaret etti: 'Fon' krizinde yeni AKP dosyası geliyor!

28.09.2026 17:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gökhan Günaydın yarına işaret etti: 'Fon' krizinde yeni AKP dosyası geliyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın fon operasyonu öncesinde 1.3 milyarlık hisse kazancı elde ettiğini iddia eden Yeni Parti, yarın yeni isimler açıklayacağını duyurdu.
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara değinen Günaydın, Türkiye'nin en az 20 milyar dolarlık bir soygunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

AKIN GÜRLEK'E "FATMA BETÜL SAYAN KAYA" SORUSU

Fon soruşturmalarında adı geçen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya da değinen Günaydın, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendi.

Günaydın, "Hadi Adalet Bakanı'nı bekliyoruz. Bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Kendisinin 'insider trading' yaptığı, azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. İstifa ederek kurtuldu mu, yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı?" şeklinde konuştu.

"AKP İLE İLİŞKİLERİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYACAĞIZ"

Fon soruşturması kapsamında yarın (29 Eylül) Gündoğdu Tarım hakkında açıklama yapacağını söyleyen Günaydın, şunları söyledi:

"Arkadaşlar şunu da ifade edeyim ki nasıl Özata Denizcilik üzerinden açıklamalarımızı birkaç gün evvel yapmışsak yarın da Gündoğdu Tarım üzerinden açıklamalarımızı yapacağız ve orta boy bile sayılanamayan şirketlerin buralarda nasıl kullanıldığını, nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini ve bunların AKP ile ilişkisini açıkça ortaya koyacağız."

Günaydın ayrıca, denetleme görevini yapmayan kurumlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

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