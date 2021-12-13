Gökova ve Dalaman'ın mavisi korunuyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir yılda Gökova Körfezi'nde ve Dalaman koylarında bulunan teknelerle 3 milyon 637 bin 125 kilo katı atık topladı.
Bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip Muğla’da, doğanın ve çevrenin temizliği konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi doğanın yanı sıra denizlerin daha temiz kalması için Gökova Körfezinde ve Dalaman koylarında bulunan teknelerden yıl boyunca atık toplamaya devam ediyor.
Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 atık alım teknesi ile 3 milyon 637 bin 125 kg katı atık toplandı. 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne 2 Bin 198 tekneye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 2 milyon 748 bin 395 litre atık pissu, 5 bin 131 litre sintine ve 3 bin 142 litre atık yağ topladı.
‘DAHA MAVİ DAHA YEŞİL BİR MUĞLA’
Muğla’ya mavi ve yeşilin çok yakıştığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu güzellikleri korumak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Gürün bu kapsamda 2021 yılında 3 milyon 637 bin 125 kg katı atık topladıklarını vurgulayarak, “Kıyılarımız mavi yolculuğun önemli noktalarından birisi. Deniz yaşamını korumak için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.
Başkan Gürün, şunları söyledi:
“Muğla’mızda bu güzellikleri korumak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. İlçelerimizde düzenli katı atık tesisleri, hafriyat alanları hizmetleri gibi mavi denizlerimizi korumak için teknelerimizle atık toplama ve bertaraf hizmeti veriyoruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar hizmetimizle 7 atık alım teknemiz Göcek-Dalaman, Gökova Körfezi’nde deniz araçlarını dolaşarak çöplerini alıyor ve bertaraf tesislerimize getiriyor. Turizmin yanı sıra deniz yaşamı ve canlıları da bizim için çok değerli. Bu güzellikleri koruyarak geleceğe taşımak da en önemli vazifemiz.”
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