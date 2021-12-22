Gökyüzünden taş yağdı, uzmanlar incelenmesi gerektiğini söyledi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evin damında yakalanan bir kadın "Korktum, merdivenlere zor kaçtım" dedi.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 gün süren yağmurun ardından Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı.
Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran “Öğlen vaktiydi, evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum, bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum” dedi.
'PLASTİĞİ ANDIRAN FARKLI BİR MADDE'
Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, “Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor.Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.
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