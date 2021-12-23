'Google'dan arıyoruz' deyip 3 milyon dolandırdılar
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Google'dan aradıklarını belirtip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini aksi takdirde şirket bilgilerinin silineceğini söyleyerek, çok sayıda kişinin toplam 3 milyon lirasını dolandırdıkları iddiasıyla 24 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir'de, 'Google'dan arıyoruz' diyerek çok sayıda kişiyi dolandırarak 3 milyonluk vurgun yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka'daki bir çağrı merkezinin çalışanlarının avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere farklı iş kollarındaki firmaları Google'dan aradıklarını söyleyip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda şirket bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini belirtip, 500 ile 1500 lira arasında para topladıklarını tespit etti.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları 24 laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları, müştekilere ait bilgiler ele geçirildi.
6 şüpheli savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.
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