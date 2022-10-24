Görenler şaşkına döndü! Bebeğin parmağı telefon kılıfına sıkıştı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde minik bebeğin parmağı, oynadığı telefon kabının kamera bölümü için açılan deliğe sıkıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle telefon kabını keserek minik bebeğin parmağını kurtardı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde annesinin telefon kabıyla oynayan minik bebeğin parmağı, kamera için açılan deliğe sıkıştı.
Bebeğine mama veren anne, çocuğunun bir anda ağladığını görünce parmağının telefon kabına sıkıştığını fark etti.
Kadın, bebeğin parmağını kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
Olayın haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, telefon kabını kesici aletle keserek minik bebeğin parmağını delikten çıkardı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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