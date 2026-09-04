Görev sırasında kazada yaralanmıştı: Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz’da görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaygusuz’un 3 Eylül’de şehit olduğunu açıkladı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Kaygusuz’un 6 Temmuz’da geçirdiği trafik kazasında yaralandığını belirtti.
BAKAN ÇİFTÇİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.”