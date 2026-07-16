Görevden alınan CHP'li il başkanından rest: ‘Gelin de alın’

CHP'de mahkeme kararıyla göreve gelen mutlak butlan yönetiminin görevden aldığı Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, hakkındaki karara sert tepki gösterdi. Görevini sürdürdüğünü belirten Türktaş, kararı tanımadığını açıkladı.

Mutlak butlan yönetimi, aralarında Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın da bulunduğu 8 il başkanını görevden alırken, Türktaş'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Kararın ardından açıklama yapan Türktaş, "AKP yargısıyla Atatürk'ün partisini işgal eden butlancılara sesleniyorum" diyerek, görevden alma kararını kabul etmediğini ifade etti.

"BURASI ER MEYDANI"

Konya örgütünün desteğini arkasında olduğunu söyleyen Türktaş, görevinin başında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası er meydanı, ben buradayım. Konya örgütünün başındayım, yanındayım. Konya örgütü de benim arkamda."

Türktaş, cuma günü saat 15.00'te CHP Konya İl Başkanlığı önünde açıklama yapacağını duyurarak mutlak butlan yönetimine seslendi.

"Buyurun, gelin de beni görevden alın. Burası er meydanı. Yarın saat 15.00'te il başkanlığının önünde örgütümle birlikte açıklamalarda bulunacağım. Sizi de bekliyorum butlancılar. Gelin buraya da görüşelim."