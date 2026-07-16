Görevden alınan CHP Zonguldak İl Başkanı'ndan butlan kararına tepki

Mutlak butlan CHP’si tarafından görevden alınan sekiz il başkanı arasında bulunan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve partililer, düzenledikleri basın açıklamasıyla karara tepki gösterdi.

Merkez ilçe başkanı ve il disiplin kuruluyla birlikte görevden alındıklarını belirten Devrim Dural, alınan kararı tanımadıklarını söyledi.

"Buradan tüm Türkiye'ye ve özellikle bu butlan yönetimine sesleniyoruz. Sizlerin almış olduğu bu kararı tanımıyoruz" diyen Dural, görevden alma kararının kendisi ve örgütü için "şeref madalyası" olduğunu ifade etti.

Dural, "Aday olduğumda bu partiyi Zonguldak'ın birinci partisi yapacağımızı ve il belediyesini geri alacağımızı söylemiştim. Ben sözümü tuttum, cezası da bu oldu. Atananlar, butlan yönetimi vız gelirsiniz" dedi.

"ONURLA TAŞIYACAĞIZ"

CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden de görevden alınmalarını "onur" olarak değerlendirdi.

Özden, "Benim hayatımda iki şey var. Bir tanesi 12 Eylül'de aldığımız rütbeler ve sabıka kaydı. İkinci rütbeyi de sağ olsun butlan yönetimi verdi. Ömür boyu sırtımızda onurla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

TAHSİN ERDEM: "MUHATABIM DEVRİM DURAL'DIR"

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de tasfiye kararına tepki göstererek seçilmiş yöneticilerin meşruiyetine vurgu yaptı.

Erdem, "47 yıl sonra partiyi birinci sıraya taşıyan seçilmişlerin tasfiyesi kime, neye hizmet edecek hep birlikte biliyoruz. Benim seçilmiş bir belediye başkanı olarak muhatabım, seçilmiş il başkanı Devrim Dural'dır. Genel Başkanım Özgür Özel'dir" dedi.