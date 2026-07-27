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Görevden alındılar, ilçe binasına göndermeli yazı astılar

Görevden alındılar, ilçe binasına göndermeli yazı astılar

27.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
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Görevden alındılar, ilçe binasına göndermeli yazı astılar

CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından görevden alınan Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, halkın iradesini savunmaya ve Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki değişim yürüyüşüne devam edeceklerini belirtirken; görevden alınan yönetimin ilçe binasına "Mutlak Sultanın talimatıyla, mutlak butlan marifetiyle kapalıyız" yazısı asarak binayı kilitlediği ve ilçede henüz bir atama yapılmadığı öğrenildi.
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CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım Ankara’daki bazı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıklamıştı. Bu ilçelerin arasında Mamak da yer aldı. Görevden alınan ilçe başkanı Ali Rıza Erdek, “Kavgamız, Mamak halkının gasp edilmek istenen iradesini sonuna kadar savunma kavgasıdır. Bizi görevden alarak susturabileceklerini sananlar, yanıldıklarını çok yakın zamanda göreceklerdir. İnandığımız ilkelerden, yol arkadaşlarımızdan ve halkımıza verdiğimiz sözden tek bir adım dahi geri atmayacağız! Yolumuza; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde başlattığımız değişim, yenilenme ve iktidar yürüyüşü çatısı altında, çok daha büyük bir kararlılık ve inançla devam edeceğiz. Makamlar geçicidir, karar organları değişir; ama halkın ve örgütün haklı mücadelesi bakidir” açıklamasını yaptı. 

ATAMA YAPILMADI

Yönetim görevden alınma kararının ardından ilçe binasına göndermeli bir yazı astı. Yazıda “Mutlak Sultanın talimatıyla, mutlak butlan marifetiyle kapalıyız” ifadeleri yer aldı. CHP Mamak İlçe Başkanlığı görevinden alınan yönetim kişisel eşyalarını toplayıp ilçe başkanlığının kapısını da kitleyerek binadan ayrıldı. CHP Mamak İlçe Başkanlığı için henüz bir atama gerçekleşmezken, YENİ Parti’nin ilçedeki örgütlenme çalışmalarına bugün itibariyle başlayacağı öğrenildi.

İlgili Konular: #CHP #Ankara #Özgür Özel