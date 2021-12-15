'Görmedim' dedi ama taksicinin yalanını görüntüler ortaya çıkardı
Şişli'de müşterinin takside unuttuğu cep telefonunu çaldığı belirlenen taksi sürücüsü yakalandı.
İstanbul, Nurtepe'den taksiye binen Filistin uyruklu A.M.A.G. Şişli Zincirlidere Caddesi'nde taksiden indi. Bir süre sonra telefonunun olmadığını anlayan yolcu Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek telefonunu takside unuttuğunu söyledi. Taksi şoförü S.A'ya ulaşılarak bilgisi alındığında telefonu görmediğini belirtti.
"AÇIKTAN HIRSIZLIK"
Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra taksi içindeki kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, ön koltukta oturan müşterinin taksiden indikten sonra taksi sürücüsünün koltuktaki telefonu aldığı ve oynadığı görülüyor. Taksi içi kamera kayıtları incelendikten sonra taksi sürücüsü gözaltına alındı. Taksi sürücüsü evde kime ait olduğunu bilmediği ve çocukların oynadığı bir telefon olduğunu söyledi. Yapılan incelemede evdeki telefonun takside unutulan telefon olmadığı tespit edildi.
Polis, taksi şoförü S.A. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de taksinin 7 gün ruhsatını iptal etti. Taksi sürücüsünün ise 'Şoför Kartının İptali' uygulaması yapıldı.
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