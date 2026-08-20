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Görüntüler ortaya çıktı... Ankara'da cinsel ilişki tuzağı: 'Balkız' yakalandı

Görüntüler ortaya çıktı... Ankara'da cinsel ilişki tuzağı: 'Balkız' yakalandı

20.08.2026 13:09:00
Güncellenme:
DHA
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Görüntüler ortaya çıktı... Ankara'da cinsel ilişki tuzağı: 'Balkız' yakalandı

Ankara'da internet üzerinden tanıştıkları erkeklerle cinsel ilişki vaadiyle buluşup para ve cep telefonlarını gasbeden 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden tanıştığı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle evlerine veya otellerine çağırıp gasp yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin; mağdurların cep telefonlarına el koyarak dış dünyayla iletişimlerini kestiği, tehdit ettikleri, darbederek değerli eşyalarını ve paralarını gasbettikleri ortaya çıktı.

Bu sistemi yöneten şüphelilerin, her bir rolü organize ettiği, 'hacker' tabiriyle internet sitesini yöneten birisinin olduğu, 'yazıcı' sıfatıyla mesajlaşma yapan başka bir şüphelinin olduğu, 'Balkız' sıfatıyla buluşmalara önden bir kadının gittiği, arkadan gelen erkeklerinde darp ve gasp eylemlerini gerçekleştirdiği ve kaçış için 'kovan' koduyla şüphelileri kaçıran bir şüpheli olduğu tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kamera görüntüleri tek tek izlenerek birçok eylem tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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