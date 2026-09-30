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Görüntüler büyük tepki çekti: Köpeği tekmeleyen şahıs gözaltına alındı

Görüntüler büyük tepki çekti: Köpeği tekmeleyen şahıs gözaltına alındı

30.09.2026 09:26:00
Güncellenme:
İHA
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Görüntüler büyük tepki çekti: Köpeği tekmeleyen şahıs gözaltına alındı

İzmir’in Konak ilçesinde gezdirdiği köpeği tekmeleyerek tasmayla sürükleyen S. Ö. gözaltına alındı.

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Olay, 25 Eylül günü saat 04.20 sıralarında Konak ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi 821 Sokak üzerinde meydana gelmişti.

Yolda yürüyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğine tekme atmış ve boynundaki tasma ile zorla sürüklemişti. Yaşananlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

TEPKİLER SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ortaya çıkması ve büyük tepki uyandırmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sözkonusu şahsın S.Ö. (35) olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

Köpek muhafaza altına alınırken, S.Ö. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İlgili Konular: #Konak #tekme