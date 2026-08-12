Gözaltı, yasak ve polis ablukasının ardından… Madenciler, bu kez seslerini duyurmak için AKP’nin 25. Yıl Özel Mitingi'ne katılacak

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, Ankara'da hakları için eylem yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin taleplerini Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yazılı olarak iletti.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan görüşme talep ettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını belirtti. İşçilerin hakları alınana kadar eylemi sürdüreceklerini ve çözümün Bakanlık tarafından sağlanması gerektiğini ifade eden Çakır şunları söyledi:

"İşçilerin belki yarın paraları yatabilir. Yarından sonra da başka işletmelerden gelecek arkadaşlarımız var. Biz, ayın 18'ine kadar buradaki diğer işletmelerdeki arkadaşlarımızı durduruyoruz. Çünkü biz, aynı patronun çalıştırdığı 5-6 şirketteki işçileri buraya getirdiğimizde bunları kontrol edemeyiz. Çünkü madenci yerin altında kontrol altında tutulur. Yer üstünde hiç kimse kontrol edemez. Biz devletimizi, milletimizi, halkımızı düşünüyoruz. İşçilerin kararlı olduğunu da biliyoruz. Çözümün Enerji Bakanlığı'nda olduğunu da biliyoruz. Sabırla bekleyeceğiz. Belki bir ay çekeceğiz ama Enerji Bakanlığı'ndan kesin sonuç alana kadar bekleyeceğiz."

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Enerji Bakanlığı'nın sendikaya yönelik tutumunu eleştirdi. Kendileriyle görüşülmesine rağmen daha sonra Türkiye Maden-İş ile görüşülmesini çelişkili bulduğunu söyleyen Aksu, "Doruk Madencilik'te de biz çoğunluktayız. Eti Gümüş'te sendika olarak sadece biz varız. Dolayısıyla burada ihtilaflı bir durum var. İşçilerin çaresizliğe sürüklendiği bir durum var. Enerji Bakanlarının geçmişe doğru, Taner Yıldız'dan bu yana, bu holdingle izah edilemeyen bir ilişkileri var. Abdullah Tancan, 'Sizin başarınızla biz 3000 ruhsattan 180'e düşürdük.' demişti. Şunu da bilsinler, bizle oturup görüşmeden Ankara'daki bu direniş hâlini Türkiye Maden-İş'le görüşerek çözemez. Biz oradaki, açlık grevi de olan işçi kardeşlerimiz için de dövüşüyoruz. İşçileri bir odaya hapsetmişler. İşçileri bıraksalar işçiler kendileri onlardan hızlı çözer. Türk-İş Başkanı ziyaret ediyor. Pazartesi de 'Benim oraya ziyarete gelin.' diyor. Türk-İş Başkanı masaya yumruğunu vursa bakan zıplar yerinden, sorun çözer."

"MADENCİLER HAKLARI ALININCAYA KADAR ANKARA'YI TERK ETMEYECEĞİZ"

Aksu sorununun çözümü için madencilerin aileleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek AK Parti 25. Yıl Özel Mitingi'ne gideceklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Eti Gümüş ve Doruk Maden işçilerinin hakları alınıncaya kadar Ankara'yı terk etmeyeceğiz. Cuma günü Cumhurbaşkanı'nın Başkent Millet Bahçesi'nde yapacağı etkinliğe madenciler bir planlama yaptılar. Mutlaka orada aileleri ve bir grup madenciden oluşacak bir heyet olacak. Ve mutlaka da Cumhurbaşkanı'yla görüşüp konuyu istişare etmek zeminini oluşturacak arkadaşlar. Yarın sabah tekrar bakanlık önündeyiz. Tekrar görüşme talep edeceğiz. Eğer burası çözemiyorsa tek yer kalıyor, Cumhurbaşkanlığı. O zaman muhatap onlar. Çünkü Cumhurbaşkanı da 1 Mayıs'ta maden işçilerinin hakları ödendi demişti. Ödenmedi. Bunu bütün herkes de biliyor. Dolayısıyla bu durumu da açıklığa kavuşturmuş olacağız. Durum bu."

"BU SADECE BURADAKİ İŞÇİLERİN SORUNU DEĞİL"

Aksu, hiç kimseden korkmadıklarını ve mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. İşçilerin, 'Bakan, korkma, biz insan yemeyiz.' sloganlarını attıklarını vurgulayan Başaran "İşçiye, cüzzamlı, mikrop, virüs muamelesi yapıyorlar. Kimseye ne yalvarıyoruz ne dileniyoruz ne de kimseye kibirle yaklaşıyoruz. Bu sadece buradaki işçilerin sorunu değil. Hem Yıldızlar Holding'in diğer işletmelerinde hem Türkiye'deki maden işletmeleri ve iş yerlerinde benzer bir sorun var. Bu kavga herkes adına bir kavga. Milyonlarca işçinin bu konfederal merkezleri, Hak-İş'i, Türk-İş'i, DİSK'i, holdingler ve devlet kontrol altına aldığı için onları kendi papağanına dönüştürdüğü için bizim gibi insanlara herkesin meselesine koşmak, herkesin meselesini dillendirmek gibi bir vazife doğallığında doğuyor ve onu da yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Maden işçileri için Ankara Valiliği’nin 15 günlük eylem yasağı kararına tepki gösteren Aksu, yasağın işçilerin mücadelesinden duyulan korkunun göstergesi olduğunu savundu. İşçilerin ağır koşullarda barındığını belirten Aksu, bazı işçilerin günlerdir duş alamadığını, beton ve çimlerin üzerinde uyuduğunu, aralarında 65 yaş üstü ve hasta 11 kişinin bulunduğunu söyledi. Aksu, "Yarından sonra daha agresif bir metoda doğru ilerleyeceğiz" diyerek mücadelelerine devam edeceklerini bildirdi.